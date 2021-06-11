Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 19:21
19:18
Экономика
Прогнозы по уровню МРОТ озвучили в Министерстве труда РФ
19:17
Общество
Путин подписал закон о повышении штрафов за разглашение персональных данных силовиков
19:16
Армия
Российские корабли следят за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
19:16
Общество
Президент РФ подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных
19:14
Экономика
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
19:12
Общество
Замдиректора РЖД раскрыл судьбу вагонов-ресторанов в поездах
19:11
Политика
Кулеба попытался оправдаться после слов Путина о коренных народах Украины
19:11
Общество
Москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды
19:11
Общество
Альтштейн назвал главное преимущество «Спутника V» над другими вакцинами
19:10
Экономика
«Тинькофф Банк» готовит к запуску в России свою ипотеку
Все новости

Эфир: Первый пресс-показ коллекции Татьяны Парфеновой проходит в Петербурге

  /   Обновлено: 11 июня 2021 19:01
Общество
Эфир: Первый пресс-показ коллекции Татьяны Парфеновой проходит в Петербурге
ТАСС  /  Алексей Филиппов

В пятницу, 11 июня, с 19.00 на площадке Медиагруппы «Патриот» проходит показ новых моделей коллекции петербургского дизайнера Татьяны Парфеновой.

Публике представлен фрагмент коллекции «25», которую должны были показать еще весной прошлого года, но из-за пандемии мероприятие было перенесено на неопределенный срок. Коллекция посвящена 25-летнему юбилею «Модного дома» Парфеновой.

Создание коллекции основывалось на ДНК-коде МД. В каждом наряде присутствует отсылка к прошлым моделям от Татьяны Парфеновой.

 Формат вечера в «студии у моря» позволяет показать уникальные проекты и рассказать о перспективах модного дома «Татьяна Парфенова».

Модератор вечера — fashion-журналист, профессор кафедры дизайна костюма СПбГЭУ, доктор философских наук Влада Липская.

Фрагмент коллекции представляют семь моделей на фоне небоскреба «Лахта-центр» и в помещении пресс-центра.

Эфир: Первый пресс-показ коллекции Татьяны Парфеновой проходит в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Освещают показ свыше 40 журналистов и блогеров: представители Первого канала, медиапроекта «Дипломат.ру», журнала City Style Life, журнала «Культурная столица», агентства «ЛайфПетербург», портала Big City Life, сетевого издания «СПб.Телеграф», журнала «Собака», «На Невском».

В освещении мероприятия принимают участие и журналисты изданий Медиагруппы «Патриот»: Федерального агентства новостей (ФАН), ФБА «Экономика сегодня», ИА «Народные новости», «Политики сегодня», «Слова и дела», «Политэксперта» и других СМИ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Первый пресс-показ коллекции Татьяны Парфеновой проходит в Петербурге
мода дизайн татьяна парфенова
Комментировать
Эксклюзив
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 290316 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 73393 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 53737 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50204 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 45725 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru