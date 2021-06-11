Эфир: Первый пресс-показ коллекции Татьяны Парфеновой проходит в Петербурге

В пятницу, 11 июня, с 19.00 на площадке Медиагруппы «Патриот» проходит показ новых моделей коллекции петербургского дизайнера Татьяны Парфеновой.

Публике представлен фрагмент коллекции «25», которую должны были показать еще весной прошлого года, но из-за пандемии мероприятие было перенесено на неопределенный срок. Коллекция посвящена 25-летнему юбилею «Модного дома» Парфеновой.

Создание коллекции основывалось на ДНК-коде МД. В каждом наряде присутствует отсылка к прошлым моделям от Татьяны Парфеновой.

Формат вечера в «студии у моря» позволяет показать уникальные проекты и рассказать о перспективах модного дома «Татьяна Парфенова».

Модератор вечера — fashion-журналист, профессор кафедры дизайна костюма СПбГЭУ, доктор философских наук Влада Липская.

Фрагмент коллекции представляют семь моделей на фоне небоскреба «Лахта-центр» и в помещении пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Освещают показ свыше 40 журналистов и блогеров: представители Первого канала, медиапроекта «Дипломат.ру», журнала City Style Life, журнала «Культурная столица», агентства «ЛайфПетербург», портала Big City Life, сетевого издания «СПб.Телеграф», журнала «Собака», «На Невском».

В освещении мероприятия принимают участие и журналисты изданий Медиагруппы «Патриот»: Федерального агентства новостей (ФАН), ФБА «Экономика сегодня», ИА «Народные новости», «Политики сегодня», «Слова и дела», «Политэксперта» и других СМИ.