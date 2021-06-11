Эколог прокомментировала инициативу штрафовать за нарушение раздельного сбора мусора

Союз переработчиков пластмасс предложил ввести финансовую ответственность за нарушение режима раздельного сбора мусора. Согласно инициативе, управляющие компании, на участках которых не разделяют отходы, должны получать штрафы до 300 тысяч рублей — сумма впоследствии может перераспределяться на всех жильцов домов.

Насколько такая мера может быть полезной в долгосрочной перспективе, ФАН узнал у эколога, представителя движения «РазДельный Сбор» Екатерины Шалуновой.

«Если честно, история со штрафами для меня выглядит не очень мотивирующей. Сами по себе штрафы без возможности практиковать полноценный раздельный сбор будут вообще издевательством. Если мы введем денежные взыскания, а у нас баки будут регулярно переполненными, то никому это точно не понравится», — говорит эксперт.

gov.spb.ru / Пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

По ее мнению, стимулировать людей следует более справедливыми и понятными для них способами. Например, устанавливать плату только на отходы, собранные смешанным путем. Подобные разделенные тарифы, как показывает практика, и работают в странах, где раздельный сбор мусора стал повседневной нормой.

«Наказательные меры хороши после того, как мы уже создали абсолютно все условия. <…> Можно начинать с базовой мотивации — ценности природы — а потом уже и экономические методы подключать. <…> У большинства людей, практикующих раздельный сбор, доминирует именно первичная мотивация, основанная на экологических ценностях», — подытожила Екатерина Шалунова.

Ранее эколог положительно оценила проект по реновации территории бывшей стройплощадки «Горская» у Финского залива. По словам Шалуновой, в городе давно напрашивался объект, связанный с морской деятельностью, но предназначенный для жителей мегаполиса.