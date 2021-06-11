Монголия зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

Улан-Батор, 11 июня. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» прошла процедуру регистрации в Монголии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало разработанный российскими специалистами препарат. Он представляет собой однокомпонентную вакцину для профилактики COVID-19.

«Спутник Лайт», эффективность которого достигает 79,4%, ранее зарегистрировали в Республике Конго. Соответствующее заявление было также опубликовано РФПИ.