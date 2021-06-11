Экономист рассказал, когда будет побеждена импортируемая в Россию инфляция

Инфляция в России имеет импортируемый характер и связана с мировым ростом цен на продукты. При этом, по замыслу ЦБР, инфляционный процесс должен быть переломлен. Об инструментах, которые должны сработать, ФАН рассказал финансист Константин Ордов.

Руководитель департамента корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ объяснил законы мирового финансового рынка, которые влияют на нашу жизнь, и сделал прогнозы.

«Инфляция в нашей стране имеет импортируемый характер, она связана с ростом цен на основные продукты во всем мире. Пандемия сильно повлияла на то, что происходит с банками во всех странах. В Европе и США правительства приняли избыточные меры для поддержки экономики, но они не могут остановиться и теперь осуществляют необеспеченную денежную эмиссию. Сегодня все это перетекает через неэффективный банковский сектор и провоцирует рост цен в целом», — сказал финансист.

Россия вышла на показатель инфляции выше 6% в годовом измерении. По замыслу ЦБР, такой инфляционный процесс должен быть переломлен. Здесь необходимы серьезные меры — с этим и связано озвученное решение Банка России. В целом, ставки перейдут в положительное выражение, когда показатель инфляции опустится до 4%.

«Во время образовавшегося кризиса россияне активно снимают денежные суммы со счетов, чтобы сделать покупки товаров, которые могут подорожать. Это правильная стратегия. Но потребительский бум продолжается, и это не самый благоприятный фактор», — добавил аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» /

Чтобы достичь контроля над инфляцией, ЦБР снижает потребительскую активность в стране. Это, по словам эксперта, приведет к охлаждению рынка. Мировые центральные банки, напротив, ужесточать кредитную политику не собираются, и это продолжает влиять на процессы в мировой экономике.

«Нам помогли бы четыре добавочных процента. Возможно, нам все-таки следует пойти на меры, которые обеспечат рост ВВП. Это системные шаги по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики в целом», — заметил собеседник ФАН.

Константин Ордов напомнил, что мировой рынок глобализован, и перед Россией стоит сложная концептуальная задача, которую необходимо решить в интересах благосостояния народа.

Напомним, совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,50 процентов годовых. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила представителям СМИ в ходе пресс-конференции, что с большой вероятностью регулятор поднимет ключевую ставку и в июле, но, возможно, получится сделать и паузу. Ставку перестанут повышать, когда инфляционные ожидания начнут стабильно снижаться, добавила она.