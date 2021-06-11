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Президент РФ Путин согласился дать интервью американскому телеканалу NBC News

Политика
Президент РФ Путин согласился дать интервью американскому телеканалу NBC News
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 июня. Глава России Владимир Путин согласился дать интервью американскому телеканалу NBC News перед встречей с коллегой из США Джо Байденом.

Интервью политического лидера России Владимира Путина с иностранным телеканалом перед саммитом, где запланирована его встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, рассчитывают показать 14 июня. Саму встречу глав стран в Женеве предполагается провести 16 июня.

Она станет первой личной беседой двух лидеров с момента, как Байден занял кресло главы США. При этом поездка Путина в Швейцарию станет первым его заграничным выездом с января 2020 года.

Ранее эксперты предположили, какие основные темы могут поднять на полях саммита Путин и Байден. Политологи уверены, что в первую очередь президенты заговорят о «Северном потоке — 2», обсудят договоренности по открытому небу и пройдутся по другим политическим и экономическим вопросам международной арены.

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