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Генсек НАТО хочет приравнять уничтожение спутников союзников к объявлению войны

Армия
Генсек НАТО хочет приравнять уничтожение спутников союзников к объявлению войны
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 11 июня. Нападение на космические спутники стран — участниц НАТО должно быть приравнено к объявлению войны, уверен генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс должен распространить принцип коллективной обороны на космическое пространство. Главы стран и правительств могут приравнять нападение на спутники или другие космические объекты к нападению на само государство.

Подобный шаг позволит добиться равных условий для суши, воздуха, моря, кибернетического пространства и космоса, подчеркнул Столтенберг в интервью изданию Spiegel. Саммит Альянса состоится в Брюсселе 14 июня, на встрече будут присутствовать лидеры союзных стран НАТО.

Столтенберг ранее заявил о готовности НАТО защищать союзников «от любой агрессии». Среди вероятных угроз для организации он назвал действия Китая и России.

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нато космос столтенберг
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