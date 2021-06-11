Генсек НАТО хочет приравнять уничтожение спутников союзников к объявлению войны

Брюссель, 11 июня. Нападение на космические спутники стран — участниц НАТО должно быть приравнено к объявлению войны, уверен генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс должен распространить принцип коллективной обороны на космическое пространство. Главы стран и правительств могут приравнять нападение на спутники или другие космические объекты к нападению на само государство.

Подобный шаг позволит добиться равных условий для суши, воздуха, моря, кибернетического пространства и космоса, подчеркнул Столтенберг в интервью изданию Spiegel. Саммит Альянса состоится в Брюсселе 14 июня, на встрече будут присутствовать лидеры союзных стран НАТО.

Столтенберг ранее заявил о готовности НАТО защищать союзников «от любой агрессии». Среди вероятных угроз для организации он назвал действия Китая и России.