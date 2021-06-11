В Тегеране объявили об отправке иранского флота в Атлантику

Тегеран, 11 июня. Группа иранских военных кораблей впервые достигла Атлантического океана без швартовки в иностранных портах, заявил заместитель командующего армией Ирана Хабиболла Сайяри.

По его словам, присутствие иранского флота в Атлантике Тегеран рассматривает как «неотъемлемое право» военно-морского флота республики.

«77-й стратегический военно-морской флот ВМС, состоящий из эсминца и корабля, впервые находится в Атлантическом океане, чтобы продемонстрировать возможности Ирана на морской арене», — цитирует Сайяри агентство Mehr News.

Под имеющимся данным, Иран отправил в Атлантический океан два корабля «Саханд» и «Макран». Они вышли из Бендер-Аббаса 10 мая и преодолели порядка шесть тысяч морских миль.

Ранее сообщалось, что в Иране при поддержке России началось строительство новой ТЭС. По заявлению министра энергетики страны Резы Ардаканиана, проект является важным шагом к развитию экономических отношений между двумя странами.