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В Тегеране объявили об отправке иранского флота в Атлантику

Армия
В Тегеране объявили об отправке иранского флота в Атлантику
freepik.com  /  www.slon.pics

Тегеран, 11 июня. Группа иранских военных кораблей впервые достигла Атлантического океана без швартовки в иностранных портах, заявил заместитель командующего армией Ирана Хабиболла Сайяри.

По его словам, присутствие иранского флота в Атлантике Тегеран рассматривает как «неотъемлемое право» военно-морского флота республики.

«77-й стратегический военно-морской флот ВМС, состоящий из эсминца и корабля, впервые находится в Атлантическом океане, чтобы продемонстрировать возможности Ирана на морской арене», — цитирует Сайяри агентство Mehr News.

Под имеющимся данным, Иран отправил в Атлантический океан два корабля «Саханд» и «Макран». Они вышли из Бендер-Аббаса 10 мая и преодолели порядка шесть тысяч морских миль.

Ранее сообщалось, что в Иране при поддержке России началось строительство новой ТЭС. По заявлению министра энергетики страны Резы Ардаканиана, проект является важным шагом к развитию экономических отношений между двумя странами.

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иран атлантический океан вмс ирана
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