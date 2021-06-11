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Капитан первого ранга назвал Украину форпостом Запада против России

Украина
Капитан первого ранга назвал Украину форпостом Запада против России
Федеральное агентство новостей  / 

Украина является форпостом США и Североатлантического альянса, который используется Западом против Российской Федерации. К такому мнению в интервью ФАН пришел известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В 2021 году на территории Украины запланировано восемь учений с привлечением стран Североатлантического альянса — это маневры «Репид Трайдент – 2021», «Си Бриз – 2021», «Козак Мэйс – 2021» и «Вориер Вотчер – 2021», «Риверайн – 2021», «Три меча – 2021» и «Сильвер Сэйбер – 2021», а также многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил. Территорию Украины в этом году топчут более 11 тысяч иностранных военнослужащих, часть из которых прибудет в страну только на время учений, а часть находится постоянно, используя как базы учебные центры с полигонами в Старичах (Львовская область), Широкий Лан (Николаевская область), военно-морские базы в Очакове и Южном, а также массу других объектов минобороны Украины.

Капитан первого ранга назвал Украину форпостом Запада против России
facebook.com  / Міністерство оборони України

Кроме того, согласно планам Минобороны Украины, киевские силовики на протяжении 2021 года примут участие еще в 17 различных многонациональных учениях за пределами страны, в частности, при участии стран НАТО и Грузии. Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей оценил риски, которые могут нести учения Украины и стран НАТО для России и народных республик Донбасса.

«Все то, что сейчас происходит на территории Украины и в Черном море, куда направился американский ракетный эсминец Laboon, свидетельствует о том, что Киев пытается доказать Западу, что украинцы свои в доску и заработали членство в НАТО. Мне это напоминает лишь одно — когда девица себя кому-то предлагает. Такое поведение Украины весьма печально, поскольку ни к чему хорошему не приведет», — сказал собеседник ФАН.

Российский офицер также отметил, что иностранные военнослужащие, находящиеся на территории Украины, пристально следят за действиями Российской Федерации.    

«Если разобраться, то становится понятно, что войска НАТО, которые постоянно находятся на полигонах Украины, изучают возможность действий против России. У меня есть такое ощущение, как у военного человека. Конечно, иностранные военные сами ничего против России делать не будут, поскольку у них есть украинские солдаты. Как показала история, сегодня на Украине повторяется все то, что происходило в России после развала СССР. Это было, скажем так, головокружение от демократии, которая была нам предложена в 90-х», — сообщил он.

Капитан первого ранга назвал Украину форпостом Запада против России
Новостное агентство «Харьков»  / 

Кроме того, Василий Дандыкин отметил, что после того, как закончатся военные маневры, западные страны могут оставить все привезенное вооружение Украине для продолжения войны в Донбассе. Также капитан первого ранга назвал Украину форпостом Запада против России.

«После учений американцы могут оставить на территории Украины вооружение для того, чтобы Киев направил его против Донбасса. Я думаю, что агрессивная политика против России и Донбасса со стороны Украины и Запада будет продолжаться и дальше. Украина на сегодняшний день — американский форпост против России. Поэтому ситуацию разрешить может встреча лидеров США и России в Женеве», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Кабинет министров ФРГ прокомментировал слова президента России Владимира Путина касаемо вступления Украины в НАТО. Правительство Германии заявило, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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Все новости / Украина / Капитан первого ранга назвал Украину форпостом Запада против России
россия сша украина нато дандыкин
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