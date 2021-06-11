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Бывший арбитр ФИФА сравнил Черчесова с Иисусом

Спорт
Бывший арбитр ФИФА сравнил Черчесова с Иисусом
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 11 июня. Экс-арбитр Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Сергей Хусаинов сравнил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Иисусом, назвав его надеждой на спасение.

Хусаинов напомнил, что наставник российской сборной занимал позицию вратаря. Голкипер, по мнению бывшего судьи, — последняя надежда на спасение.

«Посмотрите, какую позицию он занимает — руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Черчесова, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч», — цитирует НСН бывшего арбитра ФИФА.

Сборная России сыграет свой первый матч группового этапа на чемпионате Европы 12 июня. Команде Черчесова предстоит сразиться с бельгийской национальной сборной. В группе с россиянами, кроме Бельгии, Финляндия и Дания.

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хусаинов черчесов евро-2020
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