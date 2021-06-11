Правительство РФ разработает меры по стабилизации топливного рынка

Москва, 11 июня. Вице-премьер Александр Новак поручил правительству проработать меры по стабилизации ситуации на топливном рынке России.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин с 31 мая по 6 июня 2021 года выросли на 11 копеек, до 47,93 рубля за литр. Топливо марки АИ-92 подорожало до 45,2 рубля (+8 копеек), АИ-95 — до 48,88 рубля (+13 копеек). Дизельное топливо выросло в цене на 1 копейку, до 49,7 рубля за литр.

Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы ранее сообщил, что объем запасов бензина и дизельного топлива в России достиг рекордного уровня. Текущие показатели, по данным ведомства, превышают уровень 2019 и 2020 годов.