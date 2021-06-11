Звезда «Мортал Комбат» Льюис Тан сыграет Ипполита в новой версии «Иронии судьбы»

Лос-Анджелес, 11 июня. Режиссер американской версии классической советской комедии «Ирония судьбы, Или с легким паром!» Марюс Вайсберг рассказал о том, кто сыграет роль Ипполита в ремейке.

Американские студии основательно взялись за проект, известно, что полным ходом идут съемки новой картины. Фильм будет отображать современную действительность, действие будет происходить в округе Бостона. Единственное, что сохранится от оригинала — традиция героев ходить в баню.

Завязка сюжета происходит не благодаря друзьям, а за счет таксиста-армянина, который путает два города. Фильм выйдет в прокат под названием «Судьба», сообщает сайт 360tv.ru.

Роль главной героини исполнит голливудская звезда Эмма Робертс, роль Евгения Лукашина досталась актеру Томасу Манну, известному по «Проекту X: дорвались». А на роль Ипполита Вайсберг решил назначить звезду блокбастера «Мортал Комбат».

«Роль Ипполита сыграет Льюис Тан — звезда нового фильма «Мортал Комбат». Он сейчас на волне популярности и отлично впишется в нас сюжет», — рассказал режиссер в интервью kp.ru.

Первые фотографии со съемок американской версии советского фильма появились совсем недавно. Кадры в своем Instagram-аккаунте опубликовала супруга Вайсберга.