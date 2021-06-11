Инна Жиркова: Мы всей семьей будем на домашних играх сборной России на ЧЕ по футболу

Инна Жиркова призналась ФАН, что вместе с детьми собирается активно «болеть» за сборную России по футболу на матчах чемпионата Европы.

Супруга полузащитника клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга и нашей национальной команды Юрия Жиркова в эксклюзивном интервью рассказала о том, чего она ждет от грядущих соревнований, и выразила надежду, что прошлый сезон — не последний в игровой карьере ее мужа.

— Инна, какое чувство испытали, когда стало окончательно известно, что Юрий снова выступит на большом международном турнире?

— Радость и гордость, конечно! А для наших детей — это вообще нереальное счастье. Они с нетерпением ждут игр с участием папы и будут с удовольствием болеть за нашу сборную!

— Волнуетесь ли вы по поводу того, что Юрий сыграет на Евро-2020? Есть же риск получить серьезную травму…

— Волнуюсь постоянно, что уж тут говорить… Надеюсь, что все будет хорошо. Я всегда желаю ему удачи перед игрой и, главное, чтобы все прошло без травм.

Из личного архива Инны Жирковой /

— Что думаете о том факте, что Юрий входит в пятерку самых возрастных участников европейского первенства? Наряду с игроками из Нидерландов, Шотландии, Португалии и Северной Македонии.

— На самом деле, я думаю только одно: ребята — молодцы, и показывают отличную работу на поле! Возраст — не помеха, раз они находятся в сборной. Отдельное спасибо хочется сказать нашему главному тренеру (Станиславу Черчесову. — Прим. ФАН), который смотрит на результат и старания Юрия, а не на его возраст.

— Как считаете, поможет ли нашей сборной то, что некоторые игры будут проходить в Санкт-Петербурге? И лично Юрию, так как он играет за местный «Зенит»?

— Мне кажется, что игры дома, где собираются наши болельщики, — это, конечно, дополнительная поддержка нашей команде.

— Кстати, насколько соответствуют действительности появившиеся сообщения, что прошедший сезон был последним у Юрия в карьере?

— Силы есть, и я надеюсь, что это не последний сезон для него. Сейчас самое главное, чтобы чемпионат Европы прошел без травм, потому что, как мы все знаем, после них идет долгий процесс восстановления…

— Если Юрий все-таки закончит играть, то чем планирует потом заняться? И будете ли вы в этом ему помогать? Или он пока что об этом еще не думал?

— Давайте отвечу вам на этот вопрос через год (улыбается)! Пока же все мысли о футболе и чемпионате Европы-2020.

Из личного архива Инны Жирковой /

— А если он останется в каком-либо качестве в футболе (не игроком), то где будет работать — в ЦСКА или в «Зените»?

— Не могу ответить на этот вопрос сейчас…

— Возвращаясь к Евро-2020. Как, думаете, выступит на нем сборная России? И что может помочь ей продвинуться как можно дальше по турнирной сетке?

— Если честно, то прогнозы — дело неблагодарное, и давать их совсем не хочется. У нас прекрасные игроки, отличный тренер, который верит в свою команду. Судя по Юре, подготовка к матчам идет полным ходом. Мне остается лишь пожелать удачи нашим ребятам, а мы будем горячо поддерживать их, в том числе, на трибунах и активно за них «болеть». Россия, вперед!

— Будете ли вы лично посещать матчи с участием нашей национальной команды?

— Конечно! Когда в России проходил чемпионат мира, мы ездили за Юрой по городам, в которых играла сборная. Я знаю, как для него важна наша поддержка, и мы всегда стараемся в этот день быть на трибуне. Дети обожают футбол!

Уже точно известно, что 12 и 16 июня (в противостояниях со сборными Бельгии и Финляндии соответственно. — Прим. ФАН) мы всей семьей будем на играх. На матч с Бельгией мы идем вместе с Юлей Барановской и нашими детками — на двоих у нас их шестеро, так что поддержка будет ого-го какой (улыбается)!

Из личного архива Инны Жирковой /

— У вас с Юрием два сына. Следует ли нам ждать продолжения футбольного рода Жирковых?

— Сейчас об этом трудно судить. Пока дети — маленькие, но что-то мне подсказывает, что это вполне может произойти, и для Юры это будет огромный подарок и гордость (улыбается).

Старший сын Дима активно занимается футболом, но для него, скорее всего, это как хобби — просто, чтобы быть в форме. А вот младший Даниил — потенциальный футболист, все мысли только об этом виде спорта. Вместо мультфильмов он обожает смотреть матчи и трансляции, а лучшие подарки — это мячи и спортивная форма. Поживем-увидим, что из всего этого получится!

Юрий Жирков, которому в августе исполнится 38 лет, на данный момент провел за сборную России 103 матча и забил два мяча. Он — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии. Выступал за команды ЦСКА, «Челси» (Лондон, Англия), «Анжи» (Махачкала), «Динамо» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Заслуженный мастер спорта.

На стартующем вечером в пятницу, 11 июня, 16-м континентальном первенстве Жирков (37 лет 306 дней) вошел в первую пятерку самых возрастных игроков. Впереди него только голландец Мартен Стекеленбург (38 лет 273 дня), шотландец Крейг Гордон (38 лет 173 дня), португалец Пепе (38 лет 116 дней) и македонец Горан Пандев (37 лет 330 дней).

Юрий и Инна поженились в феврале 2008-го. У них в сентябре того же года родился сын Дима, в августе 2010-го — дочь Милана, а в сентябре 2015 года — сын Даниил.

Ранее стало известно, что Юрием Жирковым на данный момент интересуются несколько клубов Российской Премьер-лиги.