В Омске суд оштрафовал владельца самолета за небезопасный романтический полет

Омск, 11 июня. Владелец воздушного судна оштрафован на 130 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По его вине произошла авария на борту самолета.

Суд установил, что владелец воздушного судна, базирующегося на посадочной площадке Поповка, в сентябре 2020 года за деньги разрешил совершить романтический полет парню и его девушке. На самолете юноша хотел сделать предложение возлюбленной.

Они были вынуждены кружить над землей из-за поломки самолета. В конце концов судно C-210F совершило вынужденную посадку из-за невыпуска одной из стоек шасси. При этом никто не пострадал, а у самолета оказался поврежден воздушный винт и фюзеляж.

Самолет-заправщик Ил-78М-2 штатно сел в подмосковном аэропорту Жуковский, судно отрабатывало различные режимы взлета и посадки в рамках испытаний. Самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова, сообщало РИАМО.