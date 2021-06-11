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Лукашенко принял отставку управделами президента Белоруссии Шеймана

  /   Обновлено: 11 июня 2021 17:44
Политика
Лукашенко принял отставку управделами президента Белоруссии Шеймана
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Минск, 11 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил уход с поста управляющего делами главы республики Виктора Шеймана.

Белорусский лидер принял отставку должностного лица. Шейман неоднократно писал соответствующий рапорт. По словам Лукашенко, он не соглашался с уходом управделами президента.

«Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко оценил устойчивость Содружества Независимых Государств (СНГ). По словам президента, объединение показало свою жизнеспособность в тяжелое время.

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белоруссия лукашенко шейман
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