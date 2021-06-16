Троицкая суббота и Троица 2021: даты, история и традиции, гадания, русалочьи запреты

День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из главных христианских праздников, связанных с Иисусом Христом и завершающих пасхальный цикл. Канун праздника — Троицкая родительская суббота — в народно-православной традиции считается главным поминальным днем года. Празднования на Троицу имеют дохристианские корни, период тесно связан со славянскими традициями поминовения.

Кроме того, в славянских землях начало лета было временем Русалий. С водной нечистью были связаны различные обряды и суеверия, самый известный из которых — запрет в это время купаться и вообще приближаться к открытой воде.

Подобности — в материале ФАН.

Когда в 2021 году Троицкая суббота и Троица в России

Православная Троица отмечается в восьмое воскресенье после Светлого Воскресения Христова, на десятый день после праздника Вознесение Господне. Поскольку Троица всегда наступает на 50-й день после Пасхи, другое название праздника — Пятидесятница. В православии Троица относится к двунадесятым (12-ти важнейшим, помимо Пасхи) праздникам.

В 2021 году православные церкви, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, отмечают Троицу в воскресенье, 20 июня; Троицкая родительская суббота приходится на 19 июня. Понедельник, 21 июня — это Духов день (День Святого Духа). С дохристианских времен на Руси в это время начинался период, который называется Русалии.

Федеральное агентство новостей /

Троица: что за праздник

Праздник в честь Святой Троицы посвящен описываемому в евангельских источниках событию, которое называется Сошествие Святого Духа. Согласно преданию, на 50-й день после Пасхи апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, так им повелел сделать сам Иисус накануне своего Вознесения. Когда апостолы находились в Сионской горнице, они услышали мощный шум, напоминающий гул надвигающегося урагана, этот звук быстро наполнил все помещение.

В этот момент, как описывал это позднее евангелист Лука, на апостолов с небес спустились огненные языки, по одному на каждого. Так, согласно христианской трактовке этого события, на учеников Христа сошел Святой Дух, после чего апостолы стали говорить на разных языках, которых не знали прежде. Тем самым ученики Иисуса получили возможность проповедовать учение Христово разным народам.

Считается, что с этого момента христианство стало мировой религией, оторвавшись от своих иудейских корней. Создателем Церкви Христовой считается апостол Петр, который после получения дара проповедовать на разных языках привлек в христианство тысячи новых адептов.

Для христиан Троица символизирует божественное триединство: Бог-Отец, Бог-Сын (Иисус Христос) и Бог-Святой Дух, изображаемый в виде голубя.

Традиции Троицкой субботы

Троицкая суббота в православии — очень важный день. Считается, что в канун Троицы живые и умершие вместе празднуют спасение человечества Иисусом Христом в ожидании будущего всеобщего Воскресения. Чтобы приблизить это момент, живые возносят молитвы об умерших христианах, в первую очередь о своих близких.

В этот день на Руси было принято посещать храмы, а также кладбища, обустраивать могилы, украшая их березовыми ветками (русский символ Троицы) и цветами. В России до сих пор на Троицу принято посещать церковь и кладбища, украшать могилы березовыми ветками и искусственными цветами, зажигая свечи или лампады.

Также есть не одобряемый церковью, но очень древний и живучий народный обычай: поминать покойников прямо на кладбище, оставляя на могилах для них снедь и даже рюмки с алкоголем. Как правило, после таких импровизированных поминок на могилах оставляют различные сладости, иногда довольно дорогие. Эти лакомства не возбраняется брать нищим или просто прохожим. Взятое можно съесть, но выносить с кладбища нельзя, это считается запретным.

После посещения кладбища на Руси было принято в Троицкую субботу или на Троицу устраивать дома поминальную трапезу. Исторически такие трапезы были совместными для всей общины, их организовывали на природе, расстилая скатерти на земле. Традиционными поминальными славянскими блюдами считаются блины, яйца и яичница, ритуальная сладкая каша (кутья), кисель, специально сваренное пиво. Крепкий алкоголь на поминках пить было не принято, пьяниц сурово осуждали. Мясо разрешено — это большой христианский праздник, который приходится на время мясоеда (до начала Петрова поста).

Федеральное агентство новостей /

Русалочьи шалости

Этот период, начиная с Троицы, а в дохристианские времена — с начала июня, называют Русалии. Наши славянские предки считали, что в это время рано купаться в открытых водоемах, поскольку вода еще холодная и нечистая. При этом, согласно суевериям, разбуженные первым теплом русалки не только могут утащить на дно раннего купальщика, но и замышляют разные каверзы на земле. Они выбираются из водоемов погреться, рассаживаются на деревьях, пугают людей, насылают болезни на домашний скот. Иногда к разбуженным русалкам присоединяется их хозяин — водяной, и вся эта «мокрая» нечисть шумит, поет песни, куролесит, вредит посевам и скоту. Чтобы утихомирить русалок и загнать их обратно в воду, нечисть пугали кострами, которые люди разводили на пригорках и берегах водоемов, шумом, криками и заклинаниями.

Что нельзя делать на Троицкую субботу и Троицу

На Троицу не стоит усердствовать с «пирушками» на могилах, увлекаться алкоголем, а также, согласно народной примете, нельзя купаться и вообще приближаться к водоемам, а также ходить в лес, чтобы не попасть в руки русалок и другой водной нечисти.

На Руси в этот день под запретом были вообще все манипуляции с водой: не только стирка, но даже мытье и купание детей. Нельзя было стричься, запрещались женские рукоделия и вообще использование металлических острых предметов, под строгим запретом была уборка в доме, особенно влажная.

Гадания на замужество

В Троицкие дни на Руси девушки гадали на женихов и замужество. Одно из самых известных гаданий — завивать березку. На неделе перед Троицей девушки прямо на деревьях плели косички из тонких березовых веточек, склоняющихся книзу. На Троицу проверяли — если косичка цела — пора готовиться к встрече сватов; расплелась — придется ждать замужества еще как минимум год.

Еще одно популярное гадание — с венками. Девушки плели венки из первых полевых цветов или из березовых веток, надевали их на голову, а потом, как бы невзначай, «стряхивали» в воду. Куда венок поплыл — оттуда и суженый появится; венок закружился у берега — хозяйку ждет долгое девичество; расплелся или утонул — не избежать неприятностей.