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Защита Пулатова представит доказательства его невиновности в 2022 году

Политика
Защита Пулатова представит доказательства его невиновности в 2022 году
pixabay.com

Гаага, 11 июня. Адвокаты обвиняемого по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 над территорией Донбасса Олега Пулатова планируют озвучить свои аргументы в суде в будущем году.

Соответствующее заявление сделала представляющий интересы россиянина адвокат Сабине тен Дуссхате.

«Дата пока не определена, однако мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в 2022 году, возможно, весной», — сказала она.

Ранее стало известно, что суд в Гааге начал слушания по крушению MH17 по существу. Стоит отметить, что впервые были опубликованы показания эксперта российского концерна «Алмаз-Антей» касательно природы дефекта фюзеляжа самолета. По его словам, на деталях отсутствует ясная картина повреждений в форме бабочки. Это четко дает понять, что самолет не был сбит ракетой 9М38М1, о чем говорят голландские следователи.

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суд гаага мн17
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