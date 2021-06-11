Защита Пулатова представит доказательства его невиновности в 2022 году

Гаага, 11 июня. Адвокаты обвиняемого по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 над территорией Донбасса Олега Пулатова планируют озвучить свои аргументы в суде в будущем году.

Соответствующее заявление сделала представляющий интересы россиянина адвокат Сабине тен Дуссхате.

«Дата пока не определена, однако мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в 2022 году, возможно, весной», — сказала она.

Ранее стало известно, что суд в Гааге начал слушания по крушению MH17 по существу. Стоит отметить, что впервые были опубликованы показания эксперта российского концерна «Алмаз-Антей» касательно природы дефекта фюзеляжа самолета. По его словам, на деталях отсутствует ясная картина повреждений в форме бабочки. Это четко дает понять, что самолет не был сбит ракетой 9М38М1, о чем говорят голландские следователи.