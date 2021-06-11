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Центробанк выступил против начисления комиссии при приеме монет

Экономика
Центробанк выступил против начисления комиссии при приеме монет
pixabay.com  /  Paolinio

Москва, 11 июня. Представитель регулятора напомнили о необходимости для любой организации на территории России принимать рубли в качестве средства оплаты оп номинальной стоимости.

Центробанк сообщил, что кредитные организации не имеют права назначать комиссию на пересчет и зачисление монет на вклады и счета.

«Банк России считает такую практику недопустимой... эти операции нельзя рассматривать как отдельную самостоятельную услугу, за которую клиент банка обязан дополнительно заплатить», — подчеркивается в сообщении.

Регулятор напомнил, что пересчет денежных средств является обязанностью банковской организации и не создает полезного эффекта для клиента. Это означает, что гражданин России, который обращается в организацию, не обязан оплачивать дополнительно такие операции.

Регулятор исполняет функции банковского контроля. В рамках его деятельности ранее была отозвана лицензия «РФИ Банка»

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