ФАН узнал меню росгвардейцев на Евро-2020

Санкт-Петербург, 11 июня. Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти потратит свыше 10 млн рублей на обеспечение питания для росгвардейцев, прикомандированных на Чемпионат Европы по футболу, передает корреспондент ФАН.

Всего прикомандировано для несения службы в Петербурге 1146 человек. Кормление будет трехразовым, размещено в индивидуальных контейнерах и развезено по 20 точкам города.

Росгвардейцы будут нести службу в районах стадионов «Петровский» и «Зенит-Арена», отелей «Софитель», «Коринтия», «Астория», Пулково и всех железнодорожных вокзалов, а также фан-зон. Всего на чемпионат заказано 4900 завтраков, 18 616 обедов и 18 616 ужинов.

Меню — простое, но из добротных продуктов и полезно. На завтраки чаще всего будут давать мясо птицы отварное с гречкой или перловкой, сосиски с макаронами, печень говяжью жареную с картофельным пюре, жареную птицу с макаронами, плов. Кроме того, каждому силовику к завтраку положены хлеб, печенье, колбаса копченая, сыр, сок, вода и яйцо.

pixabay.com / monicore

Обеды состоят из трех блюд — салат, суп и горячее. Салаты будут исключительно из свежих овощей — огурцов, помидор и капусты. Супы традиционные — борщ из свежей капусты, щи из свежей капусты, гороховый, харчо и знаменитый рассольник «Ленинградский». На второе — мясо с гречкой, рисовой кашей или макаронами. В обеденный набор обязательно входит булочка, сок, кекс и фрукт (яблоко или апельсин).

Ужин — исключительно рыба с гарниром, но выбор достаточно широк — тут и минтай жареный, треска под маринадом, горбуша запеченная. В качестве гарнира — различные вариации картошки. Также в набор входят булочка, хлеб, чай, сахар, масло сливочное, сыр.

Все это будет привозиться к месту несения службы. Для еды будут отведены специальные места для принятия пищи.

Ранее ФАН сообщил, что Россия готова подать заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032.