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Полиция разыскивает подозреваемого в хищении денег с банковской карты костромича

Происшествия
Полиция разыскивает подозреваемого в хищении денег с банковской карты костромича
Федеральное агентство новостей

Кострома, 11 июня. Сотрудники полиции занимаются поисками мужчины, которого подозревают в хищении денежных средств с банковской карты местного жителя.

С заявлением о пропаже карты обратился житель Костромы. По словам мужчины, он потерял ее на улице и с тех пор получает уведомления о списании средств со счета в различных магазинах. Правоохранителям удалось изъять записи с камеры видеонаблюдения и выяснить приметы злоумышленника.

Предполагаемым преступником оказался мужчина 50-60 лет, среднего телосложения. Был одет в куртку серого цвета, а также джемпер на молнии. Пока неизвестна сумма ущерба, причиненного костромичу.

Жительница Кузбасса обратилась к полицейским и рассказала, что мошенник обманным путем похитил у нее крупную сумму, сообщала газета A42. В результате женщина лишилась 800 тыс. рублей.

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