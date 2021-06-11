Беременную блогершу из Бразилии убили в перестрелке

Рио-де-Жанейро, 11 июня. Блогерша из Бразилии получила смертельное ранение во время перестрелки после объявления о своей беременности на странице в Instagram.

24-летняя девушка находилась на улице, когда началась перестрелка между протестующими и полицейскими. Одна из пуль попала в беременную девушку. Ее оперативно доставили в местную больницу, но медики не успели ее спасти.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства произошедшего и выясняют личность стрелявшего. За несколько часов до трагедии девушка опубликовала новость о том, что находится в положении.

Ранее во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал. На 298-м км трассы М-7 «Волга» возле города Вязники беременная женщина осталась одна.