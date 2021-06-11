Владислав Сурков: Украину можно вернуть только силой

Москва, 11 июня. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что Украину можно вернуть только силой. Об этом он заявил в интервью проекту WarGonzo.

При этом, как уточнил политик, сила может быть разной, причем не только военной. Он напомнил, что есть еще «сила спецслужб». По его словам, на сегодняшний день Россия выигрывает в сложившейся геополитической ситуации, а мир постепенно «устает» от Украины.

«Есть сила, так называемая мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — приводит слова Суркова РИА Новости.

Отношения России и Украины ухудшились в 2014 году после произошедшего в Киеве госпереворота. С тех пор украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела государства. Так, в январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, согласно которому РФ называется «страной-агрессором».

Россия считает подобные заявления неприемлемыми. Политическое руководство РФ не раз заявляло, что не участвует во внутренних делах Украины и заинтересовано в разрешении кризиса и урегулировании ситуации в Донбассе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, несмотря на скептицизм, не считает пустыми разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что расширение Североатлантического альянса на восток приведет к развертыванию ракетного вооружения в непосредственной близости от границы РФ.

Военный эксперт Константин Сивков ранее в беседе с ФАН рассказал, как Россия может отреагировать на членство Украины в НАТО. Он предположил, что в качестве ответной меры Москва может демонстративно разместить собственное вооружение рядом с США.