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Специалисты Роспотребнадзора предложили изменить правила въезда в Россию

Общество
Специалисты Роспотребнадзора предложили изменить правила въезда в Россию
pixabay.com

Москва, 11 июня. Представители Роспотребнадзора предложили отменить ряд требований, связанных со въездом россиян из-за рубежа в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор предложил отменить правило, согласно которому въезжающие в Россию граждане должны сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Изменения коснутся прибывающих, переболевших коронавирусом или прошедших процедуру вакцинации.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о вкладе Роспотребнадзора в борьбу с пандемией COVID-19. По его словам, благоприятная ситуация с коронавирусом — заслуга ведомства.

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