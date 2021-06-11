Специалисты Роспотребнадзора предложили изменить правила въезда в Россию

Москва, 11 июня. Представители Роспотребнадзора предложили отменить ряд требований, связанных со въездом россиян из-за рубежа в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор предложил отменить правило, согласно которому въезжающие в Россию граждане должны сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Изменения коснутся прибывающих, переболевших коронавирусом или прошедших процедуру вакцинации.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о вкладе Роспотребнадзора в борьбу с пандемией COVID-19. По его словам, благоприятная ситуация с коронавирусом — заслуга ведомства.