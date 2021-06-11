Полиция проводит проверку по факту пожара в Костроме, в котором едва не погибли дети

Кострома, 11 июня. Сотрудники МВД проводят проверку после возгорания в квартире. Она загорелась в микрорайоне «Венеция», сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Из огня спасли троих детей. По предварительным данным, они остались дома без присмотра. Один из малышей взял зажигалку и поджег одеяло. Огонь быстро перекинулся на мебель, несовершеннолетние не успели убежать.

Их спасли мужчины, которые забрались в жилище по водосточной трубе. После воспламенение ликвидировали сотрудники экстренных служб.