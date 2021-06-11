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Развенчан украинский миф о хорошей жизни после выхода из СССР

Политика
Развенчан украинский миф о хорошей жизни после выхода из СССР
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

, 11 июня. Политолог Константин Бондаренко заявил, что Украина в свое время почему-то решила, что может быть сильной и без СССР.

Советский Союз до своего распада входил в тройку лидеров по ВВП. В головах украинцев тогда засела мысль: «Вот выйдем из СССР — и заживем». Почему этого не случилось, рассказывает историк и политолог Константин Бондаренко в интервью изданию «Свободная пресса».

Эксперт отмечает, что экономика Украины была успешной до распада Союза за счет отлаженной цепочки производства.

«Соответственно, чтобы произвести телевизор «Электрон», необходимо было комплектующие доставить, к примеру, из Владивостока, Кирова, Ашхабада… А во Львове лишь собрать. Это касалось любой другой техники, любого серьезного производства», — рассказывает историк.

Что удивительно, как бы ни старались украинцы, они до сих пор не могут разворовать все то огромное наследство, которое они получили от СССР, утверждает Бондаренко.

«Фактически ничего нового создано не было. А потеряли крупнейшее Черноморское Морское пароходство, авиа- и автозаводы, предприятия нефтехимической промышленности и многое-многое другое», — в заключение напоминает политолог.

Ранее ФАН разбирался в истории сухого закона, принятого в СССР 36 лет назад.

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украина ссср экономика
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