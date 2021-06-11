Сергей Безруков рассказал о миссии фестиваля «Фабрика Станиславского»

Экспериментальную интерпретацию «Фауста» и готическую постановку «Грозы» представили на III Летнем фестивале губернских театров «Фабрика Станиславского».

Конкурс завершился 10 июня, и организаторы признались, что создать масштабное мероприятие после пандемии стало непростой задачей. Однако художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков утверждает, что эпидемиологическая ситуация не помешала выполнить основную миссию.

«Я думаю, что «Фабрика Станиславского», уделяет внимание именно русскому психологическому театру, чтобы не ушла эта тема. Бывает, что постепенно-постепенно увлекаемся формой и уже забыли, к каким истокам мы принадлежим. А мы принадлежим к истокам русского психологического театра. Этим всегда и славились, этим побеждали и восхищали всех», — считает актер.

Безруков отметил, что на фестивале представлены достойные работы как по форме, так и по содержанию. В их числе драма «Русский роман», которая рассказывает о жене великого писателя Льва Толстова. Исполнительница роли Софьи Андреевы и лауреат номинации «Лучшая женская роль» Людмила Трошина не может без слез рассказывать о посещении Ясной Поляны во время подготовки к спектаклю.

«Пожалуйста, побывайте на Никольском кладбище и поклонитесь великой женщине. Вот такие у меня ощущения. Еще раз спасибо фестивалю за то, что спектакль мы реанимировали, показали. И команде «Глобуса», Марату Гацалову. Это уже мой третий спектакль с ним», — рассказывает актриса.

Одна из целей фестиваля — это демонстрация влияния Константина Станиславского на современный театр. Участники конкурса подтверждают, что представить зрелищное искусство без его вклада почти невозможно.

«Система Станиславского — это единственная система, которая может помочь тебе структурировать текст, понять, что ты говоришь. Есть некая система, которая учит тебя присваивать мысли персонажа, действия и все это оправдывать. Без нее никак», — считает актер театра «Сфера» Александр Пацевич.

Всего с 2 по 10 июня в Москве показали девять фестивальных работ. Участники отметили комфорт на площадке и слаженность работы команды конкурса.

«Очень понравилась организация. Действительно достойно. Есть много фестивалей, мы часто катаемся, и к сожалению, не везде организация хорошая. Здесь рай и для артистов, и для техники, для всех», — делится эмоциями директор Рязанского областного театра драмы Семен Гречко.

В рамках мероприятия также прошли мастер-классы для студенев региональных театральных вузов. Сергей Безруков заявил, что молодые актеры получили уникальные знания от столичных мэтров, например, критика Павла Руднева.