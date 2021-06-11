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Набиуллина: продление льготной ипотеки охладит рынок

Экономика
Набиуллина: продление льготной ипотеки охладит рынок
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 11 июня. Решение о продлении программы льготной ипотеки на новых условиях было взвешенным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Пролонгация ипотечной программы окажет охлаждающий эффект на перегретый рынок. Глава ЦБ считает, что программа была «очень и очень эффективная», однако нужно постепенно выходить из нее.

«Понятно, что нельзя это сделать резко, потому что это может привести к резкому изменению условий, спроса, уже и так немного перегретого», — объяснила Набиуллина.

Она добавила, что снижение предельной величины кредита до 3 млн рублей должно охладить ажиотажный спрос в крупных городах. Повышение льготной ставки до 7% приблизит ее к рыночному уровню, что тоже немаловажно, подчеркнула представитель регулятора.

Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что за год рынок ипотеки в РФ вырос на 25%. Она отметила, что ЦБ будет внимательно следить за качеством жилищных кредитов и принимать меры регулирования в случае необходимости.

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набиуллина жилье центробанк рф льготная ипотека
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