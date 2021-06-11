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Семья спасенных из пожара детей в Костроме состояла на учете как неблагополучная

Происшествия
Семья спасенных из пожара детей в Костроме состояла на учете как неблагополучная
pixabay.com

Кострома, 11 июня. Многодетная мать, дети которой едва не сгорели заживо, злоупотребляет спиртным. Семья состояла на учете как неблагополучная.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обратили внимание на то, что женщина не следила за порядком и часто находилась в состоянии алкогольного опьянения. В день, когда случился пожар, она ушла в магазин, взяв с собой одного ребенка.

Трое детей остались в квартире вместе с сожителем матери, который спустя некоторое время тоже покинул жилище, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Заскучавшие ребята подожгли диван и едва не погибли. Их спасли трое прохожих, которые забрались в квартиру по водосточной трубе и освободили несовершеннолетних.

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дети пожар кострома
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