Орхидея из Красной книги найдена в Тульской области

Тула, 11 июня. Уникальную орхидею обнаружили в Тульской области. Растение, занесенное к Красную книгу России, появилось в Ефремовском районе впервые за 80 лет. Пыльцеголовник красный найден на территории памятника природы «Шилова гора». Причем на участке светлого лета произрастает сразу более 50 экземпляров орхидеи. Такое явление немало порадовало специалистов. Растение отличается большой нежностью и способно прижиться далеко не везде.

«С низкой численностью особей в популяциях, растение не выносит как сильного затенения, так и полного освещения, а также застоя влаги в почве, весенних заморозков и засухи. Исчезает при выпасе скота, нашествии туристов, разработке полезных ископаемых, лесохозяйственных работах, страдает от сбора в букеты и пересадки в сады», — отмечают в Дирекции особо охраняемых территорий Тульской области.

Появление сразу большого количества экземпляров пыльцеголовника позволяет делать вывод, что растение чувствует себя благополучно.

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