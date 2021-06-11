Американский ученый объяснил, почему библейский Авраам мог реально существовать

Лос-Анджелес, 11 июня. Библейский персонаж Авраам мог на самом деле существовать в древности. Об этом заявил профессор исследований в Библейском колледже Шаста в США Том Мейер.

По словам исследователя, о реальности существования Авраама могут говорить археологические свидетельства, тесно связанные с его жизнью. Несмотря на то, что этот библейский персонаж жил около 4 тыс. лет назад, доказательства этому можно найти до сих пор.

В качестве примера ученый привел колодец в Беэр-Шеве, которым мог, вероятно, пользоваться и даже владеть Авраам. На его дне археологи обнаружили множество глиняных фрагментов, датируемых периодом жизни библейского персонажа, передает Planet Today.

В России тем временем нашли керамический пифос времен Древней Греции. Находку, возраст которой достигает около 1,5 тыс. лет, сделали под Анапой в селе Варваровка.