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Эксперт Кричевский оценил вероятность «разрыва пузыря» на рынке ипотеки

Экономика
Эксперт Кричевский оценил вероятность «разрыва пузыря» на рынке ипотеки
pixabay.com  /  Kseniya020203

Москва, 11 июня. Может ли лопнуть «пузырь» на рынке ипотеки, рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Россия вышла не девятую строчку рейтинга по темпу роста цен на недвижимость. В лидерах оказалась Турция, где жилье подорожало на 32% в год. Также в тройке Новая Зеландия и Люксембург. В РФ за первый квартал жилье на первичном рынке подорожало на 11%. Прирост спроса был обеспечен госпрограммой поддержки ипотеки.

По словам аналитиков, продление программы льготной ипотеки еще на год до 1 июля 2022 года не окажет сильного влияния на цены. Учитывая то, что условия изменятся — ставка вырастет, а максимальная сумма кредита понизится, дальнейший разгон фактически невозможен, пишет РИА Новости.

Рынок постепенно будет охлаждаться, уверен Кричевский. Дело в том, что со снижением цены спадет спрос на основных рынках для девелоперов.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам собрания совета директоров сообщила, что рынок ипотеки растет более чем на 25% год к году.

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ипотека жилье недвижимость кричевский
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