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Президент РФ подписал закон о защите неопытных инвесторов от сложных продуктов

  /   Обновлено: 11 июня 2021 17:49
Экономика
Президент РФ подписал закон о защите неопытных инвесторов от сложных продуктов
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 11 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на продажу сложных инвестиционных продуктов неопытным игрокам рынка.

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Благодаря новому ограничению покупки подобного рода будут доступны новичкам только после обязательного тестирования. Его запуск был перенесен на 1 октября текущего года.

Иностранные инвесторы продолжают интересоваться Россией: она вновь оказалась в рейтинге самых привлекательных для инвестиций государств Европы. Соответствующее исследование было проведено аналитиками компании EY.

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