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ФАН выяснил причину страшного пожара в Костроме

Происшествия
ФАН выяснил причину страшного пожара в Костроме
51.mchs.gov.ru

Кострома, 11 июня. Квартира загорелась в микрорайоне «Венеция». Из огня спасли троих детей. Источник ФАН в экстренных службах рассказал, почему произошло возгорание.

По предварительным данным, несовершеннолетние остались дома без присмотра. Один из малышей взял зажигалку и поджег одеяло. Огонь быстро перекинулся на мебель, дети не успели убежать.

Крики услышали трое мужчин, проживающих по соседству. Они забрались по водосточной трубе, чтобы вызволить детей из горящей квартиры. Внизу им помогали еще два человека. После воспламенение ликвидировали сотрудники экстренных служб.

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Все новости / Происшествия / ФАН выяснил причину страшного пожара в Костроме
дети пожар кострома
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