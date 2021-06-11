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Саади Каддафи ожидает освобождения после оправдательного приговора

Ливия
Саади Каддафи ожидает освобождения после оправдательного приговора
Федеральное агентство новостей  / 

Бенгази, 11 июня. Генерал-майор Саади Каддафи признан судом невиновным и ожидает освобождения. Об этом сообщил генеральный прокурор Ливии Садик ас-Сур агентству Sputnik.

По словам чиновника, дело сына бывшего главы государства закрыто. Ему вынесен оправдательный приговор. Прокуратура постановила отпустить Саади Каддафи, который на протяжении нескольких последних лет содержится в ливийских тюрьмах. Ожидается, что переходное Правительство национального единства (ПНЕ) исполнит распоряжение в ближайшее время.

«Правительство Ливии и парламент имеют представителя в МУС. Это означает, что точка зрения властей доводится до организации», — заявил Садик ас-Сур об общении с Международным уголовным судом (МУС) по делам Саади Каддафи и другого сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама.

Саади Каддафи ожидает освобождения после оправдательного приговора
youtube.com  / Clear News

Оправдательный приговор Саади Каддафи вынесен почти три года назад, но до сих пор остался без исполнения. Это является грубым нарушением всех местных и международных норм и соглашений. Сын бывшего лидера в заключении подвергался неоднократным пыткам и издевательствам, которые поставили под угрозу его жизнь и здоровье.

В тюрьмах вооруженных формирований на западе страны до сих пор содержатся сотни сторонников и деятелей эпохи Джамахирии.

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Все новости / Ливия / Саади Каддафи ожидает освобождения после оправдательного приговора
ливия
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