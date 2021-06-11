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Евгений Пригожин прокомментировал раздачу гуманитарной помощи жителям ЦАР

ЦАР
Евгений Пригожин прокомментировал раздачу гуманитарной помощи жителям ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 11 июня. Российский бизнесмен Евгений Пригожин, предоставивший гражданам Центральноафриканской Республики продовольственную гуманитарную помощь, поприветствовал развитие двусторонних отношений между Москвой и Банги.

В опубликованном пресс-релизе он отметил, что Россия и ЦАР на протяжении долгих лет остаются надежными союзниками, а крепкая дружба между государствами проверена сложнейшими испытаниями.

«Россия рада и гордится возможностью помочь президенту Туадера и ЦАР восстановить порядок и стабильность в стране. Убежден, что совместная работа наших стран по обеспечению безопасности и стабильности в регионе будет продолжаться», — заявил Пригожин.

Бизнесмен подчеркнул, что на смену боевым действиям приходит долгий и трудный путь восстановления экономики. Поэтому он решил внести личный вклад в ускорение этого процесса и поддержать граждан Центральноафриканской Республики.

«Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — резюмировал Пригожин.

Ранее в Банги началась раздача продовольственных наборов, предоставленных российским предпринимателем. Более 2 000 граждан республики из наименее обеспеченных слоев населения получили продукты.

Аналогичную помощь в середине апреля Пригожин направил для поддержки граждан Судана. В преддверии священного месяца Рамадан более миллиона жителей восточноафриканской страны получили пайки с рисом, чечевицей и прочими товарами.

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африка пригожин цар
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