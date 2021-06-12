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Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство

Политика
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Федеральное агентство новостей  / 

Украину, Белоруссию и РФ неизбежно ожидает объединение в одно союзное государство. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Перед предстоящим саммитом Североатлантического альянса в Брюсселе заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай заявил Украине, что «двери» блока остаются для нее открытыми. Однако, подчеркнул он, «к членству в НАТО нет короткого пути», и Киеву предстоит осуществить целый комплекс реформ, касающихся не только сферы безопасности и обороны, но и экономической стабилизации, государственного управления и верховенства права.

Олейник согласился, что со всем вышеперечисленным у Киева действительно серьезные проблемы.

«Ситуация на Украине сильно ухудшилась по сравнению с 2013 годом, — заявил экс-депутат Рады. — У нас первое место в Европе по коррупции, детской порнографии, нищете (рекордное количество людей, находящихся далеко за чертой бедности!). Одним словом, у страны нет совершенно никаких шансов догнать стандарты, которые требует от Киева Брюссель!»

Политик убежден, что Украине уготована судьба «вечного кандидата»: никто не примет ее «ни в Альянс, ни в Европу».

Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Pr Scr youtube.com  / 60 минут

«С другой стороны, европейцы сильно реагируют на Россию, поставившей словами своего президента жирные «красные линии», за которые невозможно переходить, — подчеркнул собеседник ФАН. — А Киев может мечтать себе дальше — все это без толку, поскольку основной ценностью для ЕС является безопасность».

Олейник отверг возможность вступления Украины в НАТО при любых условиях, даже если в Брюсселе решат наплевать на свои принципы и решат взять ее в Альянс «такой, какая она есть».

«На этот счет есть и более прямое предупреждение нашего Генерального штаба, в котором заявили, что не допустят появления Киева в НАТО и захвата Белоруссии! — заявил экс-депутат Рады. — Но наши недруги решили поступить хитрее: уже ходят слухи о грядущем размещении под Харьковом американских оборонительно-наступательных систем Patriot. Таким образом, Североатлантический альянс сам вступает на Украину, коль скоро нельзя сделать наоборот».

Резюмируя, политик выразил надежду, что вскоре Россия, Украина и Белоруссия объединятся в одно союзное государство.

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россия белоруссия украина нато ес олейник европа
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Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
Экс-депутат Рады убежден, что Украина, Белоруссия и РФ объединятся в одно государство
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