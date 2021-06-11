Сосновский предрек поток «сливов» от рассыпающейся либеральной тусовки

Попавшая в Сеть аудиозапись с голосом человека, которого источник называет координатором «Правозащиты Открытки» Алексеем Прянишниковым, отражает истинные взаимоотношения между представителями отечественной либеральной тусовки. Об этом в комментарии корреспонденту ФАН заявил главный редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский.

Аудиодорожка, опубликованная 11 июня рядом Telegram-каналов, содержит достаточно жесткую критику в адрес задержанного 31 мая экс-директора ликвидированной «Открытой России»1 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова, осужденного оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь, а также Ильи Яшина. По словам человека, голос которого звучит на записи, он совершенно не верит всем этим людям и отдает предпочтение нынешним властям российской столицы.

В своем эмоциональном комментарии мужчина отметил, что Андрей Пивоваров для него — пустое место, уделом которого являются несогласованные уличные акции. Он вспомнил о «слитых» недавно видеороликах, на которых люди, похожие на экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией»2 (ФБК2 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) Любовь Соболь и оператора YouTube-канала «Навальный Live» Акима Керимова, лежат в одной постели. Про оппозиционера Илью Яшина он сказал, что тот известен лишь тем, что был соратником Бориса Немцова.

Политолог Александр Сосновский подчеркнул, что в целом опубликованная запись разговора показывает разобщенность в рядах отечественной либеральной тусовки. В дальнейшем взаимоотношения между оппозиционерами будут только усугубляться, считает он.

«По сути, с этим комментарием нельзя не согласиться, — продолжил Сосновский. — Он абсолютно четко отражает то, что происходит в этом «террариуме друзей». Как только начинает сыпаться вся их структура, они начинают пожирать друг друга, как пауки в одной банке. Это только начало полураспада, который закончится полным распадом, потому что каждая из этих крыс теперь ищет дыру, в которую можно спрятаться и облаять своих прежних товарищей, если они, конечно, были таковыми».

Собеседник не исключил, что в ближайшее время появится множество подобных «сливов». Он отметил, что представители несистемной оппозиции, причастные к разного рода правонарушениям, скорее всего, будут пытаться смягчить себе наказание в случае привлечения к ответственности, предавая огласке секреты своих бывших соратников.

«Может быть, они рассчитывают вымолить себе какое-то прощение или в случае уголовного преследования найти какие-то смягчающие вину обстоятельства. Последим, посмотрим, как дальше все это будет продолжаться. Я думаю, мы услышим еще больше ругательств, криков, признаний, ну и, конечно, различных «сливов» от прежних друзей», — подытожил главный редактор интернет-издания World Economy.

Ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал, что искренне переживает за психику Любови Соболь, у которой наблюдаются явные проблемы в личной жизни и в политике.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.