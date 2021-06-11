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В НАТО заявили о готовности Альянса сотрудничать с Россией

  /   Обновлено: 11 июня 2021 17:13
Армия
В НАТО заявили о готовности Альянса сотрудничать с Россией
wikimedia.org  /  Swadim / CC BY-SA 4.0

Брюссель, 11 июня. Североатлантический альянс рассчитывает, что удастся согласовать с Москвой созыв Совета Россия — НАТО в ближайшее время, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Страны НАТО готовы сотрудничать с Москвой и задействовать для этого необходимые каналы, добавил он.

«Поэтому мы предложили провести заседание Совета Россия — НАТО. Пока Россия не ответила на это положительно», — уточнил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ опровергли нежелание Москвы участвовать в совещании с Альянсом. Отмечается, что инициатором последних переговоров была как раз Россия. Однако сейчас НАТО отказывается воспринимать предложения РФ по деэскалации.

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нато столтенберг совет рф - нато
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