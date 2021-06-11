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Генерал Стаськов предупредил США о жестком ответе РФ на любую провокацию Запада

Армия
Генерал Стаськов предупредил США о жестком ответе РФ на любую провокацию Запада
Prt Scr youtube.com  /  КИАЦ

Санкт-Петербург, 11 июня. Размещение российских ракет на Кубе станет адекватным ответом США в случае пересечения красной линии России, сообщил заместитель Председателя ДОСААФ России Николай Стаськов.

Стаськов выступил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», на которой прошло обсуждение масштабных учений НАТО. Во время беседы генерал высказал свое мнение на счет размещения российских ракет на Кубе и возможной реакции Соединенных Штатов на данное действие.

Политик уверен, что Вашингтон никогда не смирится с этим. Однако, размещение ракет рядом с американцами может стать хорошим ответом США, если они вдруг решат пересечь красную линию России.

«Вопрос пересечения красных линий будет подниматься на встрече президентов России и США. Они прекрасно понимают всю ответственность перед миром», — рассказывает Стаськов.

Кроме этого, заместитель Председателя ДОСААФ РФ ответил на вопрос, зачем обычные ракеты необходимы на Кубе, если сейчас существуют гиперзвуковые, которые почти мгновенно долетают из любой очки мира.

«Даже у гиперзвукового снаряда есть подлетное время», — уточнил генерал.

Он также добавил, что не только ракетные войска будут наносить удары. На границах красных линий будут находиться сухопутные войска. Если вдруг начнутся военные действия, чтобы сохранить свою армию, сперва будет нанесен ракетный удар, а затем уже военные будут вторгаться на территорию противника. Это все взаимосвязано, констатировал Стаськов.

Ранее аналитик Сивков заявлял, что Россия может отреагировать на членство Украины в НАТО размещением ядерного вооружения под боком у США.

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