Десять человек на место: как проходил отбор добровольцев на UEFA EURO 2020

Старт игр UEFA EURO 2020 в Петербурге состоится уже в эту субботу, 12 июня. Первый матч между командами сборной России и Бельгии пройдет на стадионе «Газпром-Арена». Болельщики уже начали пребывать в город, и первые, кого они встречают в аэропорту и на вокзалах, — это улыбчивые, позитивные и всегда готовые прийти на помощь волонтеры. Именно они вносят весомый вклад в атмосферу праздника. О том, как в Петербурге проходила подготовка к приему гостей чемпионата, рассказал замглавы Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 Дмитрий Антонов в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В Санкт-Петербурге привлекли 1500 волонтеров для создания комфортной среды болельщикам и гостям чемпионата. Однако желающих, по словам Дмитрия Антонова, было гораздо больше — около 11 тысяч человек. Волонтеры уже начали свою работу на всех объектах инфраструктуры, которыми пользуются болельщики: аэропорты, вокзалы, центральные улицы города, парки и стадион.

«Наши ребята уже встречают болельщиков, я даже больше скажу — в аэропорту они работают круглосуточно. Поэтому, даже если болельщик прилетел ночью, его встретят и в случае надобности помогут», — сказал спикер.

Федеральное агентство новостей /

Первоочередная задача добровольцев — помощь и консультирование гостей чемпионата, к этому их готовили около года. В связи с пандемией к работе были допущены только те добровольцы, кто прошел вакцинацию против коронавируса или предоставил анализы о наличии антител. Также, помимо основной программы обучения, ребятам был зачитан специальный курс лекций от Росздравнадзора.

Городские волонтеры оказывают помощь гостям чемпионата по семи направлениям, рассказал Дмитрий Антонов. Например, волонтеры «Последнего километра» будут помогать болельщиками на пути к стадиону. По его словам, в Приморском парке Победы добровольцы будут стоять через каждые 30–50 метров, они помогут болельщикам сориентироваться на месте. Ребята, занятые в культурной программе, будут устраивать флешмобы и всячески развлекать болельщиков. В зоне болельщиков UEFA 2020, которая с июля открывается на Дворцовой площади, будут работать около сотни человек.

«Медицинская функция, хоть она и небольшая, но тоже включена в нашу работу. Волонтеры на «Последнем километре» будут сопровождать кареты скорой помощи и оказывать лингвистические услуги. То есть медицинские манипуляции будут совершать врачи, а волонтеры — только переводить», — рассказал Антонов.

Узнать волонтера UEFA EURO 2020 на улицах города можно по фирменной бирюзовой униформе и специальному бейджу. К слову, униформу после чемпионата никто не забирает, она остается ребятам на память. Помимо этого, в качестве поощрения для них подготовлено мероприятие с участием звездных гостей.