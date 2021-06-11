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Алексей Чумаков жестко прокомментировал слухи о болезни дочери

Шоу-бизнес
Алексей Чумаков жестко прокомментировал слухи о болезни дочери
instagram.com  /  @alexchumakoff

Москва, 11 июня. Певец Алексей Чумаков категорически опроверг домыслы о болезни своего трехлетнего ребенка. Артист высказался о слухах вокруг дочери и объяснил попытки избавить ее от публичности.

Экс-звезда шоу «Фабрика звезд» Алексей Чумаков уже три с половиной года растит дочь в браке с певицей Юлией Ковальчук. Артисты скрывали новость об ожидании ребенка и не изменили своим принципам после его появления. Чумаков убежден, что дочери Амелии не требуется излишнее внимание. Однако скрытность родителей спровоцировала множество слухов о причинах того, почему звезды не показывают внешность ребенка. Одной из самых популярных версий стала некая болезнь. Недавно Чумаков жестко отозвался о распространителях сплетен в издании «7 дней».

«Некоторые пишут, что мы не показываем дочь, потому что она больна. Знаете, не стоит обращать внимания на идиотов, переубеждать их, вступать в спор или, не дай Бог, оправдываться. Идиотов всегда намного больше, чем времени в твоей жизни», — уверен артист.

Чумаков отметил, что старается оградить семью от постороннего внимания, и делится с фанатами исключительно музыкой. Тем не менее музыкант раскрыл, надеется ли он вновь стать отцом: по словам звезды, «Как Боженька даст, так и пойдем».

Алексей Чумаков также высказался о скандале между певицей Ани Лорак и композитором Константином Меладзе. Артист заявил в программе «Откройте, Давид», что понимает интерес продюсера к исполнительнице и не видит ничего противоестественного во флирте между мужчиной и женщиной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Чумаков жестко прокомментировал слухи о болезни дочери
ковальчук чумаков звезды
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