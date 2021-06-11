Пиджак Эдуарда Лимонова ушел с молотка за 1,7 млн рублей

Москва, 11 июня. Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги пиджак, сшитый писателем Эдуардом Лимоновым. Памятный предмет гардероба был продан по цене, превышающей ожидания экспертов.

Экстравагантный пиджак ручной работы выполнен сразу в нескольких цветах и украшен инициалами драматурга. Наряд является эксклюзивным предметом коллекции покойного писателя и потому был выставлен на торги по внушительной стартовой цене в 380 тысяч рублей. Позднее пресс-служба аукциона сообщила, что необычный предмет гардероба оказался куда ценнее для поклонников, чем предполагали эксперты.

«Цветной пиджак, сшитый самим Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был одним из последних лотов на аукционе. В ходе борьбы цена на него выросла в четыре раза: торги начинались с 380 тысяч рублей, но в итоге ушел с молотка за 1,7 миллиона рублей», — сообщили представители аукционного дома.

Помимо пиджака, с молотка также ушел сборник стихов «Камень» Осипа Мандельштама с автографом — данный лот оказался наиболее дорогим. Кроме того, аукционный дом продал подробное письмо поэта Николая Гумилева, обращенное к искусствоведу Мстиславу Фармаковскому, передает «Мир 24».

Последним романом драматурга Лимонова стал «Старик путешествует». Книга была издана уже после смерти писателя и вошла в список лучших произведений 2020 года по версии ФАН.