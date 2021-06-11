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В Госдуме объяснили, какие красные линии Россия не позволит перейти Западу и Украине

  /   Обновлено: 11 июня 2021 16:50
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Политика
В Госдуме объяснили, какие красные линии Россия не позволит перейти Западу и Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Санкт-Петербург, 11 июня. Российские технические средства позволяют отразить любую внешнюю атаку, отметил член Комитета Госдумы по обороне, герой России Владислав Богодухов.

По его словам, размещение ракетных пусковых установок на любых территориях не опасно для РФ. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) имеют возможность перехватить любую ракетную атаку. Богодухов рассказал об этом Федеральному агентству новостей в ходе пресс-конференции «Украина и НАТО – как ответит Россия на переход США за красные линии».

Депутат отметил, что, по большому счету, не важно, откуда будут запускаться боеприпасы: хоть из США, хоть с Украины, хоть из Прибалтики. Другие страны не обладают таким оружием, которое есть у РФ. А то, что у них имеется, будет запросто перехвачено российскими ПВО. Однако, стоит отметить, если гиперзвуковое оружие будет применяться массово около границ России, то осуществлять перехват будет сложнее.

Однако это и есть красная черта, которую Москва не позволит перейти Западу, резюмировал Богодухов.

Также в ходе пресс-конференции военный эксперт Константин Сивков рассказал об эффективных ходах России в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. В качестве одного из вариантов он назвал размещение российских военных баз и ядерного оружия на территории Кубы.

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Все новости / Политика / В Госдуме объяснили, какие красные линии Россия не позволит перейти Западу и Украине
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