Отделения интенсивной терапии Парагвая заняты на 100%

Асунсьон, 11 июня. Загруженность коек в палатах реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в Парагвае достигла 100%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

По официальным данным, в больницы Парагвая поступает в среднем 200 запросов в день на размещение в ОРИТ.

Paraguay se quedó sin camas críticas para pacientes Covid-19 A la ocupación de camas de hospitales se le suman la falta de vacunas contra la Covid-19 y la carencia de medicamentos e insumos básicos.https://t.co/JNgE1ktRSe — Docta Noticias (@DoctaNoticias) June 11, 2021

Министерство здравоохранения сообщило 10 июня, что в отделениях интенсивной терапии, используемых для пациентов с COVID-19, заняты все 627 коек.

«На данный момент в Парагвае есть 756 коек в отделениях интенсивной терапии, большинство из них занято пациентами, болеющими COVID-19», — отметил доктор Анхель Нуньес.

Также врач указал, что из 627 человек, которые находятся на лечении, 95 занимают койки в отделениях реанимации и 130 проходят курс лечения в частных клиниках.

Кроме загруженности ОРИТ, существует проблема нехватки вакцин от коронавируса, а также медикаментов и необходимых расходных материалов. В этих условиях больные не только вынуждены часами ждать своей очереди в коридорах госпиталей, но и прибегать к дополнительным затратам.

Global Look Press / Jonathan Hayward / Keystone Press Agency

Во многих медицинских учреждениях нехватка кислорода приводит к приостановке операций.

По официальным данным, с начала пандемии в Парагвае зарегистрировано 382 тысячи случаев заражения и 10,3 тысяч смертей.

++ Paraguay registró el jueves 2.758 nuevos contagiados de COVID-19 y 134 muertos, mientras su sistema de cuidados intensivos se encuentra atestado, según datos oficiales. (gs) — DW Español (@dw_espanol) June 11, 2021

Нехватка вакцин

Правительству Парагвая не удается регулярно обеспечивать население вакцинами.

По словам президента Марио Абдо, Парагвай находится на грани коллапса из-за пандемии, так как люди не готовы вакцинироваться.

«Я призвал всех получить прививки. Мы ожидали, что больше людей начнет вакцинироваться теперь, когда это могут сделать лица младше 60 лет. Однако наши ожидания не оправдались», — отметил президент.

Согласно информации парагвайского издания ABC Color, часть населения, которая записалась на иммунизацию, не могла получить прививку из-за нехватки препаратов или неспособности добраться до центра вакцинации.

Парагвайские СМИ сообщили, что в последние недели наблюдаются огромные очереди на прививку и дефицит вакцин, особенно в наиболее отдаленных частях страны. К 11 июня менее 400 тысяч человек получили по крайней мере одну дозу вакцины с начала кампании в феврале.

В ответ на призывы активнее распространять информацию о COVID-19 и вакцинации, президент Марио Абдо заявил, что «во второй год пандемии вряд ли кто-то не знает, что происходит в мире».

Расследование против правительства

Генеральный прокурор Парагвая Сандра Киньонес 9 июня заявила, что уголовный суд проведет расследование касательно управления страной правительством Абдо в период пандемии.

Решение было принято в ответ на иск, поданный адвокатом Гильдой Бургсталлер, которая потребовали провести расследование против президента и бывших министров здравоохранения Хулио Массолени и финансов Бениньо Лопеса за преступления против жизни. Адвокат также потребовала расследовать, куда были направлены 1,6 млн долларов, выделенных властями для борьбы с пандемией.

По словам Бургсталлер, правительство не использовало деньги для покупки вакцин, средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения или оборудования для ОРИТ.