Режиссер Дмитрий Петрунь через ФАН поздравил с днем рождения актера Петра Скворцова

Москва, 12 июня. Актер театра и кино Петр Скворцов сегодня празднует свой 27-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер Дмитрий Петрунь.

Собеседник поделился своими впечатлениями от совместной работы с артистом над картиной «Молчание».

«Мне нравится, что на площадке он отпускает себя на все сто процентов и порой выдает очень неожиданный, парадоксальный результат. Здесь как раз есть очень хороший выбор для режиссера в плане того, что этот актер может выдать разные реакции», — сказал он.

Дмитрий Петрунь также выделил наиболее яркие, на его взгляд, профессиональные и личностные черты Петра Скворцова.

«Для меня самый большой плюс этого артиста — владение ремеслом. Он — из числа тех, кто серьезно относится к профессии, не занимается пустой болтовней и потерей времени. Это — очень ценное его качество, не говоря о таланте, который у него, без сомнения, есть. Думаю, он всегда — душа компании: открытый, легкий и прекрасный в общении», — рассказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Любви, денег и работы! Мне бы хотелось сотрудничать с ним дальше. Сейчас я вижу, что он уже становится популярным артистом, довольно серьезно востребован. Однако я надеюсь, что тоже когда-нибудь заполучу его в работу», — подытожил.

Петр Скворцов известен зрителям по таким лентам, как «Ученик», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Сваты-5», «Обычная женщина», «Вы все меня бесите».

Ранее режиссер Григорий Константинопольский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Стриженова. По словам собеседника, артиста отличает готовность в любой момент поддержать, дать мудрый совет.