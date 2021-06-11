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Суд оштрафовал псковскую колонию за разлив мазута

Происшествия
Суд оштрафовал псковскую колонию за разлив мазута
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области

Псков, 11 июня. Суд признал виновной администрацию исправительной колонии (ИК) в поселке Середка Псковской области по делу о загрязнении, произошедшем в августе 2020 года.

В начале августа прошлого года в поселке произошел разлив десяти тонн мазута. Позже специалисты Росприроднадзора начали внеплановую проверку ИК №4 под Псковом, вблизи которой произошел инцидент. Оказалось, что к разливу причастна ИК.

Суд оштрафовал организацию на 3,3 млн рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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