Фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса

Москва, 11 июня. Организаторы популярного ежегодного фестиваля «Нашествие» сообщили поклонникам плохую новость. Мероприятие было отменено из-за коронавируса нового типа.

Фестиваль был перенесен на следующий год. По словам организаторов, причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости COVID-19 в Москве и области. Грустную новость для всех поклонников рок-музыки сообщили на официальных страницах фестиваля в соцсетях.

«Решение о переносе «Нашествия» на 2022 год было принято только что на совещании организаторов фестиваля с правительством Московской области. Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19 невозможным», — сообщается в публикациях.

В следующем году фестиваль пройдет в подмосковном Серпухове в период с 29 по 31 июля. С 25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов.

Еще несколько недель назад организаторы «Нашествия» верили, что им удастся в этом году провести рок-праздник. Они анонсировали выступления порядка 80 артистов на двух сценах.