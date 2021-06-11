Рай для отмывателей денег: как ОАЭ превратились в центр финансовых преступлений

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет изменений в законодательстве и соглашений с другими странами пытаются избавиться от имиджа государства, неспособного остановить отмывание денег и финансирование терроризма. Так, 7 июня Эмираты подписали меморандумы о взаимопонимании с Бангладеш и Сомали в рамках борьбы с экономическими преступлениями.

Абу-Даби активизировал деятельность в этом направлении после того, как в апреле 2020 года Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пригрозила включить ОАЭ в список государств со «стратегическими недостатками».

Международная редакция ФАН разбиралась, в каких громких преступных махинациях запятнали себя ОАЭ и какие меры предпринимают власти страны для борьбы с финансовыми преступлениями.

Хаб для отмывателей денег

Чуть больше года назад FATF объявила, что в течение года будет наблюдать за действиями ОАЭ по пресечению финансовых махинаций. Абу-Даби подвергся критике со стороны базирующейся в Париже межправительственной организации за недостаточные усилия по пресечению экономических преступлений. Страну настоятельно призвали принять дополнительные меры, чтобы избежать включения в международный список наблюдения.

«ОАЭ недавно укрепили свою правовую базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, но, будучи крупным мировым экономическим и торговым центром, они должны принять срочные меры, чтобы эффективно остановить преступные финансовые потоки, которые они привлекают», — отмечалось в заявлении FATF.

Межправительственный орган предупредил Абу-Даби, что если Эмираты не продемонстрируют улучшения в течение периода наблюдения, то будут поставлены в один ряд с такими государствами, как Сирия, Йемен и Пакистан, которые, по мнению организации, имеют «стратегические недостатки».

UAE failing to stem money laundering and terrorist financing, says watchdog https://t.co/ooRbHsTf6a — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) April 30, 2020

FATF заявила, что власти должны закрыть лазейки в секторах недвижимости и драгоценных металлов, которые могут быть использованы профессиональными отмывателями денег. Группа наблюдателей отметила, что Эмираты также должны усилить использование финансовой разведки в делах об отмывании денег и в возвращении доходов, полученных преступным путем.

Содействие коррупции

В июле 2020 года ОАЭ подверглись резкой критике в докладе «Фонда Карнеги за международный мир» в связи с тем, что не смогли ограничить распространение отмывания денег. 130-страничный доклад «Роль Дубая в содействии коррупции и глобальным незаконным финансовым потокам» продемонстрировал, что коррупционеры и преступники со всего мира, включая афганских военачальников, нигерийских клептократов, европейских отмывателей денег, иранских нарушителей санкций и восточноафриканских контрабандистов золота, действовали через или напрямую из богатого эмирата Персидского залива.

Dubai’s Role in Facilitating #Corruption and Global Illicit Financial Flows - Carnegie Endowment for International Peace https://t.co/rqo9SKAwcj — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) July 7, 2020

Авторы доклада отметили, что у властей ОАЭ есть все инструменты и технические знания, чтобы пресечь незаконные практики, но они предпочитают их не использовать, ибо это может поставить под угрозу общую финансовую жизнеспособность города.

Другая неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, Transparency International (признана иноагентом в России), также заявляла, что «Дубай стал активным глобальным центром для отмывания денег, куда коррупционеры и другие преступники могут отправиться, чтобы купить роскошную недвижимость без каких-либо ограничений».

В докладе Госдепартамента США о наркоконтроле за 2019 год отмечается, что часть деятельности по отмыванию денег в ОАЭ, вероятно, связана с доходами от нелегальных поставок наркотиков, производимых в Юго-Западной Азии. Утверждается, что к наиболее уязвимым сферам в Эмиратах относятся сектор недвижимости, злоупотребление международной торговлей золотом и алмазами и использование наркокурьеров для перевода незаконных средств.

Незаконная торговля золотом

ОАЭ являются относительным новичком в мире торговли драгоценным металлом. Хотя сейчас страна входит в четверку крупнейших импортеров золота в мире, еще в 1996 году она даже не была в первой сотне. Таких успехов удалось достичь благодаря тому, что большая часть золота, продаваемого на рынках в Дубае (на долю этого города приходится 80% импорта и экспорта золота Эмиратов), имеет потенциально сомнительное происхождение.

À la suite d'une évaluation approfondie sur place, @FATFNews - un organisme de normalisation très influent-a publié un rapport détaillé accusant les autorités d'efforts médiocres dans la lutte contre le blanchiment d'argent. @ActusPays @RomDewaelehttps://t.co/Gn7O46jqhs pic.twitter.com/Zfo0HpUQ7C — News Décoder (@NewsDecode) October 26, 2020

Если другие крупные «центры золота» получают основную долю металла из относительно небольшого числа стран, то, по данным за 2016 год, ОАЭ импортировали золото из более чем ста государств Африки, Южной Америки и Южной Азии.

Важно отметить, что большинство центров торговли золотом ввели строгие правила, направленные на препятствование поступлению металла из регионов, затронутых конфликтом или подверженных высокому риску. В Дубае дело с этим обстоит проще: дилерам, покупающим золото для продажи на рынке, требуется только один документ — таможенная форма ОАЭ. Она подтверждает, что товар был законно задекларирован таможенником по прибытии в аэропорт. Однако форма не требует информации о происхождении продукта.

Анализ данных показывает, что по крайней мере 46% поставок золота в ОАЭ в 2016-м поступили из стран, которые были бы помечены красным флагом в соответствии с правилами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В связи с этим драгоценный металл, добытый, например, в Демократической Республике Конго (ДРК) или Южном Судане, может перевозиться через «безопасные» юрисдикции и, следовательно, считаться законным с точки зрения регулирования.

Our latest investigation reveals that @KalotiMetals has likely sourced gold connected to armed groups in Sudan ????????



Due to weak regulation of the international gold trade, major global brands have likely bought products containing Kaloti’s tainted metal. https://t.co/DA5LvDOBlh — Global Witness (@Global_Witness) July 16, 2020

Согласно расследованию информагентства Reuters, в 2016 году Эмираты импортировали золото из Африки на сумму 15,1 миллиарда долларов — это больше, чем любая другая страна. Общий объем составил тогда 446 тонн.

⚡️ EXCLUSIVE: Gold worth billions smuggled out of Africa https://t.co/mlmYLCDR5F — Reuters (@Reuters) April 24, 2019

Таким образом, ежегодно из Африки через ОАЭ контрабандой переправляют золото на миллиарды долларов. Бедные страны черного континента лишаются столь нужных им налоговых поступлений, а металл из зон вооруженных конфликтов попадает в глобальную экономическую систему.

Пристанище коррупционеров

Согласно отчету, опубликованному «Фондом Карнеги за международный мир», по меньшей мере 800 объектов недвижимости в Дубае, по-видимому, связаны с нынешними и бывшими нигерийскими политиками, членами их семей, партнерами или предполагаемыми доверенными лицами.

Результаты исследования, основанные на анализе базы данных о сделках с недвижимостью в эмирате, свидетельствуют о том, что коррумпированные нигерийские политики использовали рынок недвижимости Дубая для отмывания сотен миллионов долларов, полученных нечестным путем.

Looking forward to this new round of investigative journalism on a topic close to my heart.



ICYMI, here is my @CarnegieEndow report "Dubai Property: An Oasis for Nigeria's Corrupt Political Elites" published last year: https://t.co/91PY5PkkG9 https://t.co/b8unpqNjIV — Matthew T. Page (@MatthewTPage) February 19, 2021

Согласно отчету, среди нигерийских политических деятелей, связанных с недвижимостью в мегаполисе, значатся действующие губернаторы штатов, лица, связанные с бывшим губернатором штата Дельта Джеймсом Ибори, соратники бывшего председателя Временного Правительственного Совета Сани Абачи и бывший министр образования Ахмаду Али.

Хотя владение недвижимостью в Дубае само по себе не является преступлением, примерно 25% объектов, указанных в докладе, связаны с лицами, которые ранее являлись фигурантами расследований, находились под арестом, были привлечены к ответственности или осуждены антикоррупционными органами Нигерии.

По оценкам аналитического центра, 800 объектов недвижимости, упомянутых в документе, стоят более 400 миллионов долларов. Эта сумма составляет примерно две трети годового бюджета нигерийской армии и в три раза превышает бюджет независимой Национальной избирательной комиссии страны.

Нелегальная торговля в Сомали

С приходом Федерального правительства Сомали (ФПС) к власти в 2012 году ОАЭ пытаются активно расширять свое влияние, инвестируют в инфраструктурные объекты, укрепляют военный потенциал страны и оказывают гуманитарную поддержку населению. На этом же фоне продолжающееся участие Абу-Даби в незаконной торговле сомалийским древесным углем с исламистской группировкой «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), подрывает позитивные инициативы государства Персидского залива.

.@rswrdn writes: The UAE still supports al-Shabaab through Somalia's illicit charcoal trade https://t.co/ajpwNYYdkJ — The New Arab (@The_NewArab) March 11, 2018

В течение многих лет порт Аль-Хамрия в Дубае являлся основным источником незаконного экспорта древесного угля из Сомали. По самым скромным оценкам, «Аш-Шабаб» ежегодно получает не менее 10 миллионов долларов от нелегальной продажи этого ресурса. На этом фоне ООН призвала к полному запрету экспорта угля из Сомали еще в 2012 году.

Согласно данным организации, в Эмиратах общегодовая стоимость продукта составляла 135–180 миллионов долларов США оптом (30 долларов за мешок) или в 171–228 миллионов долларов США в розницу (38 долларов США за мешок).

Как отмечают специалисты ООН, наиболее распространенным способом обхода запрета на торговлю древесным углем является фальсификация таможенных документов, включая сертификат происхождения, счет-фактуру, коносамент и судовой манифест. Группа контроля подтверждала использование поддельных документов, в которых утверждалось, что высокоуглеродистый продукт, поставлявшийся из Сомали, прибывал в ОАЭ якобы из Джибути, Кении или с Коморских островов.

#UPDATE Somalia’s Financial Reporting Centre (FRC) & the Financial Intelligence Unit of the United Arab Emirates have signed Memorandum of Understanding (MoUs) on exchanging financial information & expertise to combat financial crimes- according to UAE media reports.#Somalia #UAE pic.twitter.com/QCTT9VpQxe — Mowliid Haji Abdi (@MowliidHaji) June 7, 2021

Связи Абу-Даби с группировкой «Аш-Шабаб» являются одной из причин, по которой 7 июня Центр финансовой отчетности Сомали (FRC) и Группа финансовой разведки ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по обмену финансовой информацией и опытом для борьбы с финансовыми преступлениями. Аналогичный документ в тот же день был подписан с Бангладеш, а ранее с другими странами, включая Пакистан, Индию и Эфиопию.

Финансирование терроризма

Согласно отчетам Госдепартамента США, только в период с 2015 по 2017 годы ОАЭ направили более 760 миллионов долларов различным вооруженным террористическим движениям и группировкам в Сирии, Ливии, Сомали, Египте и Афганистане. Утверждается, что ОАЭ также принимали у себя «террористические элементы, ответственные за убийства сотен людей», и содействовали их перемещению при помощи поддельных документов.

В 2017 году в Сеть утекла аудиозапись разговора лидера группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммада Аллуша, на которой он по телефону требует от одного из членов оппозиционной «сирийской коалиции» миллион долларов в месяц, чтобы его радикальное формирование присоединилось к оппозиционному объединению. В разговоре он упоминает, что коалиция ежемесячно получала 2,5 миллиона долларов в качестве финансовой поддержки от ОАЭ.

Leaked audio recording of Jaish al Islam's Mohamad Alloush asking Jamal al Ward for one million dollars a month to join the SNC #Syria pic.twitter.com/pdDjrXV1ig — Ibn Walid (@walid970721) June 12, 2017

Кроме того, 18 сентября 2019 года министр транспорта Йемена Салех аль-Джубвани обвинил ОАЭ в связях с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство»1 (обе запрещены в РФ) на юге Йемена, подчеркнув, что Абу-Даби использует этих террористов, чтобы «нанести удар по подкреплениям армии».

Незадолго до этого, 5 февраля 2019 года, расследование CNN доказало, что американское оружие, поставляемое Вашингтоном саудовско-эмиратскому альянсу в Йемене, попало в руки боевиков, связанных с «Аль-Каидой».

The Saudi and Emirati regimes have given weapons originally provided by the US and European imperialists to al-Qaeda and other Salafi-jihadist fascists in Yemen.



US/European imperialism is the world's biggest sponsor of terrorism, by orders of magnitudehttps://t.co/CvTfAWJMRW — Ben Norton (@BenjaminNorton) June 30, 2020

Расследование Associated Press также приводило доказательства связей Эр-Рияда и Абу-Даби с «Аль-Каидой». Как сообщает издание, борьба Эмиратов и их союзников с группировкой — по большей части «фарс». Коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ заключала секретные сделки с боевиками «Аль-Каиды», заплатив некоторым за то, чтобы они покинули ключевые города и поселки. Некоторым террористам позволили отступить с оружием, оборудованием и пачками награбленной наличности.

This is not at all surprising, but still disturbing.



AP investigation: US allies cut deals with al-Qaida in Yemen: https://t.co/y4E1Fwinp5 (from @AP) pic.twitter.com/ZWMv8SbliP — Conor McCormick-Cavanagh (@ConorMichael28) August 6, 2018

Все, что отражается в СМИ, по-видимому, является лишь вершиной айсберга. Более точная информация прочно скрывается либо фиксируется на уровне спецслужб. Так, в своем ежегодном докладе о терроризме за 2018 год Госдеп США сообщил, что ОАЭ оставались «региональной и международной станцией» для перемещения террористических организаций.

В документе говорилось, что оперативные возможности ОАЭ и политические соображения препятствовали замораживанию и конфискации активов террористов. Согласно докладу, многочисленные зоны свободной торговли Эмиратов различаются по степени контроля и надзора за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Борьба с финансовыми преступлениями

Несмотря на то, что Дубаю может быть выгодно обогащаться за счет нелегальных финансовых сделок с организациями, имидж столицы отмывателей денег и спонсора терроризма не к лицу властям богатого государства Персидского залива. Именно поэтому в ОАЭ за последние пару лет были изданы различные нормативные акты для борьбы с финансовыми преступлениями.

В 2018 году Эмираты приняли закон о борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма. Был создан комитет под председательством управляющего Центральным банком для выявления и оценки рисков и эффективности усилий по борьбе с преступлениями в финансовых учреждениях.

В сентябре 2020 года президент ОАЭ Халифа бин Заид Аль Нахайян издал закон, регулирующий работу Управления подотчетности Абу-Даби. Мера призвана усилить контроль за государственными финансами и укрепить добросовестность, прозрачность в правительстве и государственных структурах.

Sheikh Khalifa issues new law to crack down on financial crimes https://t.co/y4y8K4W3mE pic.twitter.com/BP0NyrGpCD — UAE News (@UAENews) September 17, 2020

В ноябре того же года Судебный департамент Абу-Даби учредил специальный суд для борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

В феврале правительство эмирата одобрило создание Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которое контролирует осуществление реформ, направленных на укрепление системы финансовых преступлений.

UAE Establishes Executive Office to Combat Money Laundering and Terrorist Financing.https://t.co/Ecta2oM5z6 — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) February 24, 2021

Центробанк ОАЭ даже ввел санкции против 11 банков, работающих в стране, за несоблюдение в полном объеме правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Несмотря на предпринимаемые меры, ОАЭ продолжают оставаться центром по осуществлению финансовых махинаций. Некоторые секторы экономики, по мнению международных организаций, обеспечивают благоприятный климат для подобных преступлений. В первую очередь это касается сфер недвижимости, торговли золотом и бриллиантами, а также свободных экономических зон.

Элитная недвижимость в Дубае открыла прекрасную возможность для всех желающих инвестировать свои наличные средства, которые они нигде не смогли потратить. Эмират не предоставляет базу данных по всем транзакциям и реестрам недвижимости, информация доступна только для покупателя и продавца. В этой связи недвижимость стала движущей силой экономики страны, а Дубай — платформой для отмывания денег.

1 Организация запрещена на территории РФ.