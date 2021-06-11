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Путин утвердил штрафы за сокрытие переводов через иностранные кошельки

Экономика
Путин утвердил штрафы за сокрытие переводов через иностранные кошельки
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 июня. Закон о штрафах за сокрытие переводов от 600 тысяч рублей в год через иностранные кошельки подписал президент России Владимир Путин.

Сумма штрафа по причине непредставления отчета составит от 20% до 40% перечисленной суммы. За нарушения при оформлении отчетности взыскание составит 2–3 тысячи рублей для граждан РФ, а для юридических лиц — 40–50 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы составят до 20 тысяч рублей и до 600 тысяч рублей соответственно.

Задержка предоставления отчетности грозит штрафом от 300 рублей до 1500 рублей для россиян, а для юрлиц — от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Также сегодня глава государства подписал закон о «социальной газификации» населения. Согласно тексту документа, газовый оператор бесплатно проведет трубу к границам участков домовладений.

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