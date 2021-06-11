Свыше тысячи журналистов направили запросы об аккредитации на саммит России и США

Женева, 11 июня. Рассмотрение заявок от сотрудников СМИ об аккредитации на саммит России и США продолжается. Об этом сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

По словам швейцарского дипломата, уже больше тысячи журналистов направили запросы об аккредитации на встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Пьер Ален Эльчингер отметил, что служба информации дипведомства продолжает проверять данные, чтобы как можно скорее завершить процесс выдачи разрешений, передает ТАСС.

Саммит России и США пройдет 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, стороны обсудят двусторонние отношения, а также борьбу с пандемией коронавируса, стратегическую стабильность и вопросы урегулирования региональных конфликтов.

Ранее власти Швейцарии сообщили о закрытии части воздушного пространства. Это сделали, чтобы обеспечить безопасность во время проведения саммита.