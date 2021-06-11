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Петербургский кот Ахилл «предсказал» исход матча между Италией и Турцией

Спорт
Петербургский кот Ахилл «предсказал» исход матча между Италией и Турцией
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 11 июня. Известный предсказатель петербургский кот Ахилл определил победу Италии в матче-открытии Евро-2020. Сборная будет выступать против турецкой команды.

Предсказывание проходило в городском пресс-центре на глазах у десятка журналистов. Благородный белый кот, сидя на руках у хозяев, внимательно осматривал стол. Перед ним поставили две миски с идентичным кормом. Рядом с одной из них был установлен флаг Италии, а рядом с другой — Турции.

Сначала животное потянулось к миске рядом с турецким флагом, но затем кот передумал и угостился из соседней. Таким образом, Ахилл предсказал победу национальной команды Италии. Видео из пресс-центра опубликовано в официальном Instagram-аккаунте «провидца».

Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня и продлится до 11 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил готовность города к приему матчей. На петербургской «Газпром-Арене» первая игра пройдет 12 июня между сборной России и командой Бельгии.

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предсказание ахилл евро-2020
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